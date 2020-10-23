В Хабаровском крае осудят ловца камчатских крабов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудят ловца крабов. По предварительной информации, 34-летний мужчина в июне 2020 года промышлял в акватории внутренних морских вод Татарского пролива в районе бухты Табо. Он успел поймать 194 экземпляра членистоногих. Разрешения при этом на добычу крабов у него не было.

- Мужчину будут судить по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства с причинением особо крупного ущерба». При задержании улов у фигуранта изъяли, ущерб от его действий превысил 1,3 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сам обвиняемый вину свою признал. На его катер и подвесной мотор на общую сумму 300 тысяч рублей наложили арест. Материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении по существу. Фигурант рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.