В Биробиджане на карантин закрыли пять классов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане на карантин закрыли пять классов из-за коронавируса. По предварительной информации, по домам распустили учеников классов 7Е в гимназии №1, 7Б и 11Г в школе №5, 7В в школе №7 и 8А в школе №16. Из-за ОРВИ на карантин закрыли 7Б и 10А классы в 16-ой школе.

- Ученики, ушедшие на карантин, будут обучаться дистанционно. Напомним, в школах принимают меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Все школы Биробиджана продолжают работать в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Родителей призывают следить за состоянием здоровья своего ребенка, измерять температуру тела. При наличии признаков простудного заболевания, пожалуйста, не приводите ребенка в детский сад и школу.

Жителей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, не забывайте чаще мыть руки.