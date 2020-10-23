В Хабаровске построят крытый футбольный манеж Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске построят крытый футбольный манеж. Подготовительные работы уже начались. Возвести новый спортивный комплекс собираются в рамках проекта «Спорт - норма жизни». Находиться он будет в районе улицы Павла Морозова рядом с комплексом «Энергия».

- На строительство объекта планируют получить федеральную субсидию в размере 467,6 миллиона рублей. Сейчас подрядчик занимается планировкой строительных работ на местности, сносит зеленные насаждения, обустраивает строительную площадку, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.

Рядом с местом будущего строительства уже есть стадион, но без навеса. Предполагается создание центра развития футбола, где дети из спортивных школ смогут круглогодично заниматься, участвовать в различных соревнованиях. Завершить строительство планируют в 2022 году.