В Хабаровском крае больше денег потратят на социальную сферу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае больше денег потратят на социальную сферу. Власти делают упор на поддержку материнства и пожилых граждан. Также акцентируют внимание на повышении уровня социальной защищенности жителей региона в целом. Текущие проблемы и вопросы обсудили в ходе заседания регионального правительства.

- Одна из национальных целей и стратегических задач развития России - это снижение уровня бедности в два раза. В Хабаровском крае, по данным Росстата за 2019 год, доля местных жителей с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 12,2%. Это четвертое место в ДФО и на 0,1% ниже среднероссийского уровня, - прокомментировал Евгений Никонов, курирующий в правительстве края социальный блок.

- В 2021 году в проект бюджета заложили индексацию краевых социальных выплат, которые не индексировались с 2012 года, - рассказал Михаил Дегтярев. - Мы занимаем в стране 12 место по доле расходов на социальную поддержку населения и 16 место - по количеству мер такой поддержки. К слову, соцвыплаты получают более 400 тысяч человек, то есть практически каждый третий житель региона.