Хабаровского фермера подозревают в мошенничестве на 27 миллионов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Хабаровского фермера подозревают в мошенничестве на 27 миллионов рублей. По версии следствия, мужчина предоставил фиктивные документы, чтобы получить грант. В 2018 году он в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства подал заявку для получения денег на развитие животноводческих ферм молочного направления.

- Во время проверки выяснили, что 37-летний фигурант не выполнил условия получения субсидии, недостоверно указал количество крупного рогатого скота в своем подворье, не имел достаточных мощностей для развития и содержания животных, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На расчетный счет фермер получил порядка 26 миллионов 844 тысяч рублей. Эти деньги он не использовал по назначению, то есть за 24 месяца пользования денежными средствами заявленная в бизнес-плане ферма построена не была, поголовье коров не увеличено. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело. Он рискует лишиться свободы на срок до 10 лет.