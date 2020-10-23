Дальневосточники в сентябре 8 миллионов раз оплатили проезд с помощью эквайринга СберБанка

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом ApplePay, SamsungPay или GooglePay. Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

На Дальнем Востоке услуга безналичной оплаты проезда в общественном транспорте пользуется все большей популярностью. Так, количество оплат в сентябре 2020 года составило более 8 миллионов, в сравнении с прошлым годом увеличилось более чем в два раза. Два лидирующих города в оплатах банковской картой - Хабаровск и Владивосток.

- Сегодня транспортный эквайринг СберБанка работает на более чем 2,5 тысячи транспортных средств в почти 20 населенных пунктах на территории обслуживания Дальневосточного СберБанка, и эти цифры продолжают увеличиваться. Удобные, безопасные и инновационные решения помогают с комфортом перемещаться на общественном транспорте. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с региональными муниципалитетами, - рассказала Наталья Цыкал, заместитель председателя Дальневосточного СберБанка.

Так, сегодня оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом могут жители и гости Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Большого Камня, Артема, Уссурийска, Арсеньева, Фокино, поселка Дунай, Благовещенска, Белогорска, Свободного, Сковородино, Магадана, Южно-Сахалинска, Холмска, Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово.

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом ApplePay, SamsungPay или GooglePay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 50 городах страны. К примеру, сейчас действует акция для жителей и гостей города Хабаровска: до 31 декабря 2020 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка могут ездить в городском транспорте со скидкой в размере 5 рублей. Сэкономить на поездках можно при проезде в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. С ноября планируется проведение еще более десяти акций.

Сбербанк уделяет повышенное внимание обеспечению проезда льготной категории пассажиров, которые имеют право на особые условия проезда. В 2019 году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного - можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.