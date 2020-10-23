В Хабаровске борьба с незаконной рекламой дает результаты Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается борьба с незаконной рекламой. Так, с 5 по 19 октября прошла очередная уборка «визуального мусора». В работе задействовали сотрудников жилищных организаций, предприятий благоустройства, полицейских, общественников и энергетиков. Общими усилиями удалось ликвидировать несколько тысяч листовок, размещенных на фасадах зданий, опорах линий электропередач, тепловых сетях, трансформаторных подстанциях, деревьях и других объектах.

- Некоторое время в Хабаровске не привлекали к административной ответственности балансодержателей конструкций, направляли им только предостережения, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в краевой столице собираются запустить систему «Автодозвон». Программа будет постоянно звонить по телефонам, указанным в листовках. Чтобы остановить поток звонков, владельцам рекламы надо будет обратиться в городское управление административно-технического контроля с доказательствами демонтажа своей незаконной рекламы.