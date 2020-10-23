В ЕАО не хватает противовирусных и антибактериальных препаратов Фото: Мария ЛЕНЦ

В ЕАО не хватает противовирусных и антибактериальных препаратов. Это стало темой совещания с главными врачами областных учреждений здравоохранения. Как отметила директор ГП ЕАО «Фармация» Наталья Китикова, ряд противовирусных и антибактериальных средств отсутствует в прайс-листах у поставщиков в близлежащих регионах. Пока специалисты мониторят прайс-листы по несколько раз в день, резервируют товар, который находится в пути у поставщиков.

- На предприятие предоставлена основная потребность в лекарствах для проведения противовирусной и антибактериальной терапии лиц с подозрением на COVID-19 в амбулаторном сегменте. Основным производителям и дистрибьюторам лекарственных препаратов озвучили потребность. Ожидаем ответную реакцию, будем созваниваться и резервировать лекарственные препараты у поставщиков, - рассказала Наталья Китикова.

Отметим также, что решение вопроса находится на контроле исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерия Жукова.