В мэрии Комсомольска-на-Амуре ограничили личные приемы граждан Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В мэрии Комсомольска-на-Амуре ограничили личные приемы граждан. Решение приняли на заседании оперштаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Тем не менее обращения можно будет подать несколькими возможными способами.

- Есть возможность обратиться через интернет-приемную администрации города, портал «Открытый регион». Также можно отправить обращения по почте по адресу: 680000, Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда, 13 или по факсу: (4217) 54-11-85, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Справки по телефону: (4217) 54-10-31. Заявления от горожан принимают по электронной почте kanc@kmscity.ru, в виде почтовых отправлений, направленных по адресу 680000, Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда, 13 или по факсу (4217) 57-32-11. Более подробная информация на сайте мэрии Города юности.