Врио губернатора Хабаровского края посетил предприятие, созданное японскими бизнесменами Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края посетил предприятие, созданное японскими бизнесменами. Михаил Дегтярев осмотрел теплицы предприятия «Джей Джи Си Эвергрин». Напомним, они находятся на площадке индустриального парка «Аванград».

- Генеральный директор комплекса Араи Казунори рассказал Михаилу Дегтяреву, что «Джей Джи Си Эвергрин» на сегодняшний день в числе крупнейших в Хабаровском крае производителей овощей в закрытом грунте. Его общая площадь - 4,9 гектара, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, строить тепличный комплекс начали в июле 2015 года. Возводить объект взялись несколько компаний-подрядчиков - как российских, так и зарубежных. Настройку и установку автоматики доверили голландским специалистам, так как по их технологиям выращивают овощи и зелень. Отметим также, что компания «Джей Джи Си Эвергрин» стала первым иностранным резидентом, вошедшим в ТОСЭР «Хабаровск».