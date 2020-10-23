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Врио губернатора Хабаровского края посетил предприятие, созданное японскими бизнесменами

Михаил Дегтярев осмотрел теплицы предприятия «Джей Джи Си Эвергрин»
Александр ШТААЛЬ
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Врио губернатора Хабаровского края посетил предприятие, созданное японскими бизнесменами

Врио губернатора Хабаровского края посетил предприятие, созданное японскими бизнесменами

Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края посетил предприятие, созданное японскими бизнесменами. Михаил Дегтярев осмотрел теплицы предприятия «Джей Джи Си Эвергрин». Напомним, они находятся на площадке индустриального парка «Аванград».

- Генеральный директор комплекса Араи Казунори рассказал Михаилу Дегтяреву, что «Джей Джи Си Эвергрин» на сегодняшний день в числе крупнейших в Хабаровском крае производителей овощей в закрытом грунте. Его общая площадь - 4,9 гектара, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, строить тепличный комплекс начали в июле 2015 года. Возводить объект взялись несколько компаний-подрядчиков - как российских, так и зарубежных. Настройку и установку автоматики доверили голландским специалистам, так как по их технологиям выращивают овощи и зелень. Отметим также, что компания «Джей Джи Си Эвергрин» стала первым иностранным резидентом, вошедшим в ТОСЭР «Хабаровск».