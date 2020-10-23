Проблемы семейного образования обсудили в Закдуме Хабаровского края Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Проблемы семейного образования обсудили в Закдуме Хабаровского края. Вопрос в отсутствии мер поддержки родителей и порядке организации такого образования. Поводом для проведения совещания на эту тему стали обращения граждан, которые уже выбрали такую форму обучения и столкнулись с разными проблемами. Участники совещания обсудили преимущества и недостатки данного вида обучения, уровень знаний обучающихся, меры поддержки, которые может оказать государство родителям.

- Причины выбора семейного образования самые различные: полная занятость ребенка в учреждениях дополнительного образования (спортивные, художественные школы), желание получить индивидуальное образование, проживание ребенка за пределами РФ, религиозные соображения, проблемы со здоровьем, неудовлетворенность родителей качеством преподавания в школах, - перечислила Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета думы по вопросам социальной политики. - Право родителей - выбрать форму семейного образования, и они им активно пользуются.

Вопрос семейного обучения планируют решать совместными усилиями парламентариев, представителями родительской общественности и исполнительной власти края. Все предложения обобщат и направят в Министерство просвещения России.