Обстановка в Хабаровском крае 24 октября 2020: погода, уровень Амура, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

Как сообщают метеорологи с 24 по 25 октября на территории края ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления, обусловленные осадками, местами сильными в виде дождя и мокрого снега, усилением ветра до 19-24 м/с, местами 25-30 м/с, гололедные явления.

В Хабаровске – сильные осадки, температура ночью от -1 до +1, днем от +2 до +4, ветер северный 15-20 м/с.

В южных районах – осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, температура ночью от -5 до 0, днем от +2 до +7, ветер северо-западный, западный 9-14 м/с, порывы 13-18 м/с.

В центральных районах – сильные осадки, местами очень сильные в виде дождя, мокрого снега и снега (Верхнебуреинский район – осадки в виде мокрого снега и дождя), температура ночью от -6 до +17, днем от -1 до +13, ветер северо-западный, западный 5-14 м/с, местами порывы 18-27 м/с.

В северных районах – сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (Охотский район – осадки в виде мокрого снега), температура ночью от -5 до +6, днем от 0 до +10, ветер северо-восточный 7-14 м/с, порывы 19-27 м/с.

На реках края идет спад уровней воды. На реке Амур у сел Елабуга, Малмыж, Нижнетамбовское, Мариинское, Богородское, Тахта и в городе Комсомольск-на-Амуре уровни категории неблагоприятное явление и выше на 0,1-0,9 м.

На реке Амур у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 15-20 сантиметров.

Возможно подтопление прибрежной территории (Охотский, Тугуро-Чумиканский районы) в результате нагонной волны с моря.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края находится в пределах естественных фоновых значений.