В Комсомольск-на-Амуре приехал старейший театр Алтая Фото: Борис КОКУРИН

Большие обменные гастроли – это федеральная программа Минкультуры России, когда театры из разных городов на время меняются труппами и репертуаром. Такие обмены не похожи на обычные антрепризы столичных театров, когда в отдаленные города приезжать только актеры с минимумом реквизита. Гости приезжают всерьез и надолго.

- В 2020 году партнером Драматического театра города Юности по творческому обмену стал Алтайский краевой драматический театр им. Василия Макаровича Шукшина (город Барнаул), - рассказали в администрации города. - Алтайский краевой театр Драмы – это старейший театр на Алтае, один из крупнейших театральных коллективов Западной Сибири, ведущий свои истоки с конца XVIII столетия. Театр, внесенный на городскую Доску Почета «Слава и гордость Барнаула», в следующем году отметит свое 100-летие.

Спектакли будет идти по 28 октября на сене Комсомольского драмтеатра. Это и «Квадратура круга», «Два ангела, четыре человека» «Пленные духи», «Приключения Чиполлино». В то же время комсомольский театральный коллектив отправится в Барнаул, где сыграет спектакли «Примадонны», «Венецианские близнецы», «Чисто семейное дело» и «Алиса в стране чудес».