В Хабаровском крае осталось всего 1 подтопленный паводком жилой дом Фото: Борис КОКУРИН

Как сообщают в региональном МЧС за минувшие сутки вода ушла из 14 жилых домов, 39 земельных и приусадебных участков и 4 отрезков дорог. В итоге подтопленным остается всего один дом – в поселке Хорпинский в пригороде Комсомольска-на-Амуре. Вода пока не ушла с 316 земельных, приусадебных и дачных участков 42 участков внутрепоселковых дорог.

- В Хабаровске в зоне паводка остались только островные территории - 48 дач на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В Хабаровском районе с дальнейшим снижение уровня воды на реках продолжает сходить вода с территорий в п. Сергеевка, где осталось подтоплено только 3 дачных участка. На сегодняшний день всего в муниципальном районе в 6 населенных пунктах вода сохраняется на 101 приусадебном и земельном участках, 7 участках дорог.

МЧС продолжает наблюдать за паводковой ситуацией в крае. Как отмечают в ведомстве сейчас в основном преобладают спады уровней воды. Уровни категории неблагоприятного явления сохраняются на реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре и у сел Елабуга, Малмыж, Нижнетамбовское, Мариинское, Богородское, Тахта. На реках центральных и северных районов края продолжается процесс ледообразования.