Мошенники от имени правительства Хабаровского края собирают деньги на закупку медоборудования Фото: Правительство Хабаровского края

Как рассказали в краевом минздраве в регионе активизировались мошенники собирающие деньги якобы на закупку медоборудования. Причем делается это от имени правительства Хабаровского края.

- Неизвестные лица распространяют среди руководителей предприятий и в сети интернет недостоверные документы о якобы сборах финансовых средств на закупку медицинского оборудования от имени Правительства Хабаровского края. – сообщили в министерстве. - Людей вводят в заблуждение использованием не только герба Хабаровского края, но и подписывают документ от имени и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова

К письмам прилагаются банковские реквизиты куда необходимо переводить деньги.

- Официально заявляем, что ни правительство края, ни минздрав региона не имеют к этим документам никакого отношения, - подчеркнули в ведомстве. - Не переводите деньги мошенникам.

Чтобы предотвратить случаи мошенничества Евгений Никонов обратился с заявлением в следственный комитет по факту распространения ложной информации об оказании финансовой помощи на приобретение оборудования и медикаментов.