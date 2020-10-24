Михаил Дегтярев посетил Хабаровский трубный завод Фото: Правительство Хабаровского края

«Хабаровский трубный завод» резидент площадки ТОСЭР «Ракитное». Производство было созданное еще в 2016 году, а общая сумма инвестиций составила 0,9 миллиарда рублей – солидное вложение для любой компании. На предприятии было создано 112 рабочих мест.

Однако сейчас по словам директора завода Владимира Мельникова, предприятие испытывает некоторые трудности. Так его мощности рассчитаны на выпуск 18 тысяч тонн труб в год, но пока они загружены только наполовину.

Между тем завод может производить самую высокотехнологичную продукцию. Например, напорные трубы ПЭ для сетей водоснабжения, в том числе с защитной оболочкой «протект», трубы «спиролайн» для водоотведения, фитинги к трубам, колодцы и нестандартные изделия.

На предприятии думают над расширением ассортимента, в частности выпуске стальных предизолированных труб. Такие выпускают в Омске. Если наладить производство в Хабаровске, то можно захватить рынок всего Дальнего Востока.

- Есть куда развиваться. У нас в повестке теплотрасса ТМ-35 – снабжение теплом микрорайона Ореховая сопка, у нас в повестке Ванино – все котельные, все сети будем переделывать. Работы много, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.