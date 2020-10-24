Михаил Дегтярев поручил трудоустроить сотрудников закрывающегося Хабаровского ЛВЗ Фото: Правительство Хабаровского края

Напомним, что собственники Хабаровского ликероводочного завода – одного из старейших на Дальнем Востоке предприятий, приняли решение о закрытии предприятия посчитав, что завод стал экономически неэффективным.

Последнюю партию продукции на ХЛВЗ выпустили в середине октября. После этого собственники приступили к ликвидации завода. По их мнению что объемы ХЛВЗ возместит их предприятие в Приморском крае.

Как отмечают в правительстве края всего на хабаровском заводе работали около 70 человек. Часть будет трудоустроена в логистической компании, часть уволена со всеми необходимыми выплатами. На территории предприятия будет размещен музей.

- Было время, когда край имел контрольный пакет акций и судьба завода зависела от решения местных властей. Прежним руководством было принято решение полностью передать его в частные руки. В этих условиях, к сожалению, мы не могли повлиять на решение собственника. Хабаровский ликероводочный завод имеет не только большую историческую ценность для края. На предприятии долгие годы трудились наши жители. Ситуация с коронавирусом существенно повлияла на рынок труда. Мы должны оказать максимальное содействие в трудоустройстве специалистов завода, которые остались без работы. Соответствующее поручение дано профильным структурам правительства края, - отметил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

В правительстве Хабаровского края запросили список сотрудников, которые лишаться работы и собираются рассмотреть возможность для их дальнейшего трудоустройства на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.