В мэрии Хабаровска подсчитали что в эту субботу на митинг на площадь Ленина вышли около 300 человек Фото: Администрация Хабаровска

Как отмечают в администрации Хабаровска в ставшей уже традиционной по субботам в краевом центре несанкционированной акции приняли участие не более 300 человек.

- Митингующих разогнал циклон: на центральную площадь краевой столицы вышло вдвое меньше горожан, чем в прошлые выходные, - отмечают в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Чиновники так же напомнили, что в Хабаровске, как и во всем регионе из-за серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки с заболеваемостью COVID-19 вновь введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий. Продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все пришедшие на несанкционированную акцию находятся под пристальным вниманием силовых структур.

В мэрии подчеркнули, что за все время проведения незаконных публичных мероприятий в поддержку арестованного экс-губернатора на территории Хабаровского края было пресечено 337 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел судами принято 320 решений: выписано штрафов на сумму свыше 2,3 миллиона рублей, 48 административных арестов, 37 – обязательные работы.

В свою очередь сотрудниками ГИБДД по Хабаровскому краю владельцам транспортных средств вручено 1959 предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.