Обстановка в Хабаровском крае 25 октября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сегодня, 25 октября, ухудшение погодных условий сохранится в центральных и северных районах края. В Хабаровске без существенных осадков, ночью -1 +1, днем +6 +8, ветер северо-западный 8-13 м/с. На юге района без существенных осадков, ночью -1 +1, днем +5 +8, ветер западный 6-11 м/с. В центральных районах местами преимущественно дождь ночью -3 +7, днем -1 +13, ветер северо-западный, западный 5-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На севере края небольшие осадки в виде дождя (Охотский район – осадки в виде мокрого снега), ночью -5 +6, днем 0 +10, ветер северо-восточный 7-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 14860.