Молодежь в Хабаровском крае получила президентский грант на «Забытое путешествие» Фото: Правительство Хабаровского края

Молодежная организация «Феникс Амура» в Хабаровском крае получила президентский грант на свой проект. Деньги направят на создание передвижной выставки «Забытое путешествие: фотографии Петра Шимкевича, XIX в.» в экспозиции представят работ известного этнографа Петра Шимкевича. Сумма финансовой поддержки два миллиона рублей.

- На выставке представят 450 различных этнографических снимков, отражающих быт и культуру коренных малочисленных народов Хабаровского края. Автор сделал их во время путешествий. Часть снимков сейчас хранятся в восьми музеях России, есть и те, что находятся за рубежом. Предстоит проделать большую работу, чтобы все их разыскать и систематизировать, - рассказали в министерстве природных ресурсов края.

В Хабаровске выставка будет работать в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова. Также планируют мастер-классы по работе на бересте и рыбьей коже, лекции и экскурсии, мероприятия, посвященные фотографическому искусству и культуре коренных малочисленных народов Севера.