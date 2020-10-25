Интернет-магазин заплатил хабаровчанке неустойку за некачественный товар Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Интернет-магазин заплатил хабаровчанке неустойку за некачественный товар. Правда, добиваться справедливости женщине пришлось через Роспотребнадзор. По предварительной информации, женщина заказала электро-гриль, предварительно оплатила покупку.

- Когда товар пришел, выяснилось, что не все детали, необходимые для сборки и дальнейшей эксплуатации, были в наличии. Хабаровчанка пыталась решить спорную ситуацию и написала претензию на возврат денег. Однако уплаченные за товар средства так и не получила, - рассказали в пресс- службе регионального управления Роспотребнадзора.

По итогам проверки торговцам объявили предостережение о недопустимости нарушения требований закона «О защите прав потребителей». Продавцы вынуждены были вернуть женщине 5825 рублей, что они и сделали. Также ей перечислили сумму 2156 рублей за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя.