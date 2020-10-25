У детей в Комсомольске-на-Амуре пройдут «инженерные каникулы» Фото: Иван ВИСЛОВ

У детей в Комсомольске-на-Амуре пройдут «инженерные каникулы». Занимательный отдых организуют в детском технопарке «Кванториум» в период с 26 октября по 3 ноября. Ребят бесплатно будут учить конструировать и программировать роботов, моделировать космические системы.

- Инженерные каникулярные школы - формат, который предусматривает вовлечение детей в активную деятельность под руководством наставников. Такой отдых помогает познакомиться с направлениями развития научно-инженерных областей. С учетом эпидемиологической ситуации занятия планирую проводить и очно и дистанционно, - сообщили в министерстве образования и науки края.

Занятия будут проводить по направлениям: лабораторный химический анализ, конструирование и программирование виртуальных роботов, мобильная робототехника Vex, моделирование космических систем, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов и другие. Запись детей идет на сайте «Кванториума».