Ликвидация последствий мокрого снегопада продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Ликвидация последствий мокрого снегопада продолжается в Хабаровске. Из-за непогоды в краевой столице в субботу 24 октября остались без света больше 80 тысяч человек. На сегодняшний день аварийные бригады энергетиков круглосуточно ремонтируют сети.

- По данным на 11 часов утра 25 октября без электроэнергии оставались жители трех многоквартирных домов в Индустриальном районе (в них проживает около 600 человек), и 223 частных домовладения в Железнодорожном и Краснофлотском районах города, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в результате циклона в городе не только фиксировали обрывы проводов и отключение подстанций. В Хабаровске упали под тяжестью мокрого снега около двух тысяч деревьев, многие из которых еще не сбросили листву. Деревья убирают бригады МУП «Горсвет», МБУ «Горзеленстрой», МУП «Южное». Во дворах это делают работники жилищных организаций.