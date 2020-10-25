Михаил Дегтярев встретился с председателем Арбитражного суда Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев встретился с председателем Арбитражного суда Хабаровского края. На встрече с врио губернатора края Зоя Софрина рассказала, что в целом количество рассматриваемых дел растет. Специалисты связывают это с повышением доверия к институту арбитражного суда и с наращиванием экономической активности в регионе.

- За девять месяцев 2020 года в Арбитражный суд региона поступило 14 749 исковых заявлений. Это почти на 20 процентов меньше прошлогоднего показателя трех кварталов. Председатель суда объясняет ситуацию ограничительными мерами, связанными с профилактикой пандемии нового коронавируса, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что за девять месяцев 2020 года рассмотрели около 12,5 тысяч дел. Число производств ниже на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В порядке упрощенного производства рассмотрели чуть более четырех тысяч дел. На основании судебных актов выдали почти 11 тысяч исполнительных листов.