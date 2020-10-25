В Хабаровском крае пойдет конкурс «Ремесла Земли Дерсу» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае 5 ноября пойдет конкурс «Ремесла Земли Дерсу». Среди участников будут лучшие мастера декоративно-прикладного искусства из числа коренных малочисленных народов региона. На конкурс уже подали более 100 изделий.

Среди участников творческого состязания 19 мастеров из девяти районов края. Победителей определят в номинациях «Традиционное декоративно-прикладное искусство», «Современное декоративно-прикладное искусство» и «Сувенирное декоративно-прикладное искусство». Кроме того, в этом году будет новая номинация среди опытных мастеров «Мастерство, опыт и талант в декоративно-прикладном искусстве». Будет и вручение четырех специальных премий. Лауреаты получат призы и денежные вознаграждения по 50 тысяч рублей.

- Отметим также, что участвовать в конкурсе будут и дети. Заявки поступили от 11 ребят из четырех муниципалитетов, - сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.