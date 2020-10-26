В Госархиве представили «Многонациональный Хабаровский край» ФОТО: Госархив Хабаровского края

Хабаровский край в этом году отметил 82-летие. В честь знаменательного события в региональном Госархве организовали выставку «Многонациональный Хабаровский край».

- Национальная политика края направлена на уважение традиций, культуры и вероисповедания всех народов, населяющих нашу страну. Представители 145 национальностей живут в крае в мире и согласии. Здесь они создают семьи, воспитывают детей, ведут бизнес, реализуются как профессионалы своего дела, творчески самовыражаются, отдают ему частичку своего сердца, тепло своей души, - рассказали в Государственном архиве Хабаровского края.

На выставке представят архивные документы, рассказывающие об истории и положении коренных народов в XIX – начале ХХ веков. К слову, самые ранние из них – это метрические записи 1831 года. На выставке представят данные об известных на всю страну оленеводах, охотниках и рыбаках, о ликвидации безграмотности и другое. Жителей и гостей города приглашают на выставку по адресу: улица Запарина, 75.