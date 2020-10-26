Сбер предложил бизнесу телемедицину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медицинский сервис СберЗдоровье теперь доступен в маркетплейсе интернет-банка для юридических лиц СберБизнес. Для предпринимателя это возможность подключить своих сотрудников к телемедицине - онлайн-консультациям врачей по видео, аудио и в чате. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в телефоне.

Сервис предоставляется в трех годовых тарифных планах:

- «Все врачи онлайн» - безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, консультации врачей еще 15 специальностей по предварительной записи;

- «Семейное здоровье» - безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, безлимитные онлайн-консультации с узкопрофильными врачами по предварительной записи и две очные консультации с врачами любой специализации (по направлению);

- «Психолог онлайн» - неограниченное количество онлайн-консультаций с ведущими психологами.

Как сообщила Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, новый нефинансовый сервис в СберБизнесе может стать хорошим дополнением к социальному пакету предприятий. Телемедицина позволяет бизнесу обеспечить сотрудников оперативными и доступными консультациями медиков. Это особенно актуально в условиях пандемии и массового перехода компаний на удаленный режим работы.

Как показало исследование, проведенное по заказу СберЗдоровья, психоэмоциональное состояние пациентов после консультации с психологами сервиса улучшилось на 44%. Более 30% опрошенных отметили отсутствие необходимости в очном приеме у врача.

Портфель b2b-клиентов СберЗдоровья за два года составил более 25 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

Приобрести СберЗдоровье можно в разделе «Все продукты и услуги» интернет-банка СберБизнес. Подробнее о сервисе - на сайте банка.