В ЕАО отремонтировали больше 44 километров дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

В ЕАО отремонтировали больше 44 километров дорог. Сейчас на большинстве объектов заканчиваются работы, до наступления холодов выполнят приемку и сдадут в эксплуатацию участки трасс. Напомним, в 2020 году дорожный фонд достиг размера 1,377 миллиарда рублей, из которых более 600 миллионов - это деньги федерального бюджета.

- Отремонтировали участок региональной трассы на подъезде к селу Ленинское. Здесь обновили дорожное покрытие, обустроили тротуары для пешеходов и установили систему уличного освещения. Обновили участки на двух мостах в Октябрьском районе. Один из крупных объектов - участок дороги Биробиджан-Унгун-Ленинское, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В эксплуатацию сдали дорогу в районе села Опытное Поле. Работы завершают на трехкилометровом участке дороги в районе села Бабстово и на отрезке аналогичной протяженности на региональной трассе Биробиджан-Головино. Также сдали в эксплуатацию мост через реку Залив в Октябрьском районе.