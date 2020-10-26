Выплаты на жилье и комуслуги проиндексируют в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае с начала 2020 года 225 тысяч человек получили социальную помощь на оплату услуг ЖКХ. На эти цели власти направили больше 2,3 миллиарда рублей. Среди получателей финансовой поддержки льготные категории граждан, а также специалисты в области здравоохранения, социального обслуживания, ветеринарной службы, культуры и искусства, проживающие в сельской местности.

- Кроме того, 535,3 миллиона рублей направили из краевой казны на субсидирование оплаты жилищно-коммунальных услуг. Данная мера соцподдержки предоставляется вне зависимости от льготной категории. Среди обязательных условий - расходы одиноких граждан и семей на коммунальные услуги не должны превышать 22 процента от совокупного дохода, - рассказали в пресс-службе краевого правительства. - С января по сентябрь социальную помощь оказали более 35 тысячам семей и одиноко проживающим гражданам.

Напомним, с января 2021 года, по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева, ежемесячную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, проиндексируют на четыре процента.