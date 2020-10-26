В хабаровском техникуме обвалился потолок Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В хабаровском промышленно- экономическом техникуме обвалился потолок. По предварительной информации, инцидент случился 23 октября 2020 года. По данному факту в прокуратуре Индустриального района проводят проверку.

- В настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, при обрушении потолочных панелей никто из людей не пострадал, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Правоохранители во время проверки дадут оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее в жилом доме под Хабаровском обрушился потолок. Инцидент случился накануне днем, 22 октября 2020 года, в одной из квартир частного жилого дома в селе Восточное Хабаровского района. По данному факту также проводят прокурорскую проверку.