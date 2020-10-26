Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 26 октября 2020: лечатся 196 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 26 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечится 471 человек. Коронавирус официально подтвержден у 196 пациентов. За минувшие сутки новых выписанных по выздоровлению нет, госпитализировали четыре человека, за выходные умерли три человека.

- В реанимационном отделении находятся 22 пациента. У двух человек, контактировавших с зараженными, подозревают COVID-19. Также лечение получают 273 пациента с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки госпитализировали 10 пациентов с этим диагнозом, умерли два человека, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 59 пациентов с COVID-19, из них восемь - это дети. Выписали по выздоровлению одного человека. Жителей Города юности призывают придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, чаще мойте руки и дезинфицируйте свои гаджеты.