В Комсомольске на счетах умерших клиентов дома-интерната нашли невостребованные деньги

В Комсомольске на счетах умерших клиентов дома-интернет нашли невостребованные деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

В Комсомольске -на- Амуре на счетах умерших клиентов дома-интерната нашли невостребованные деньги. Средства в сумме полутора миллионов рублей обнаружили по итогам прокурорской проверки, которую провели в «Комсомольском -на- Амуре доме- интернате для престарелых и инвалидов».

- Стражи закона выяснили, что деньги 40 умерших клиентов учреждения не востребованы наследниками по закону и завещаниям, наследственные дела нотариусами не заводились, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что в суды города работники прокуратуры направили в общей сложности 40 исковых заявлений с требованием признать имущество умерших выморочным, обратив его в порядке наследования в собственность Российской Федерации. Служители Фемиды удовлетворили требования прокурора на общую сумму более полутора миллионов рублей.