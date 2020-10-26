В Хабаровске раскрыли серию краж смартфонов Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Первая из краж произошла в Северном микрорайоне Хабаровска. Двадцатилетний житель краевого центра попросил у своего приятеля мобильник - попользоваться на время, а когда наступила пора возвращать гаджет, бесследно исчез, перестав выходить на связь. Владелец телефона обратился к правоохранителям, которые довольно быстро задержали молодого человека, однако было уже поздно - дорогой телефон (владелец оценил его в 25 тысяч рублей) хабаровчанин в буквальном смысле слова пропил, потратив вырученные с его продажи деньги на алкоголь.

Вторая история не так безобидна, как первая - поздно ночью на улице Карла Маркса к жителю Хабаровска подошел неизвестный, который под угрозой расправы потребовал отдать ему деньги и ценные вещи. Напуганный мужчина передал грабителю все, что имел на тот момент при себе - мобильный телефон стоимостью в 15 тысяч рублей. Такая добыча удовлетворила нападавшего, и то скрылся, а горожанин поспешил в полицию.

- После задержания 32-летний фигурант пояснил, что похищенный смартфон продал в районе Центрального продовольственного рынка, - осветили подробности дела в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе квартирные, и грабеж.

По итогам предварительного расследования возбудили два уголовных дела - по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Грабеж». Сейчас полицейские разыскивают пропавшие телефоны с тем, чтобы вернуть их законным владельцам, а возможные виновники ждут суда под подпиской о невыезде.