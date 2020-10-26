Воспитанники интерната в Хабаровском крае научатся печь хлеб и коптить рыбу Фото: Правительство Хабаровского края

На базе упомянутого выше образовательного учреждения функционирует Центр профессиональных компетенций для воспитанников с нарушениями интеллектуального развития. За время своей работы центр обучил уже 24 подопечных в возрасте от 16 до 19 лет и останавливаться на достигнутом не собирается. Накануне в школу-интернат поступило специальное оборудование, которое позволит обучать молодежь по трем компетенциям.

- Данное оборудование стоимостью более миллиона рублей школе-интернату предоставила автономная некоммерческая организация «Краевой сельскохозяйственный фонд», - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Техника будет использоваться для реализации образовательных проектов и программ по развитию таких направлений как: «Пекарское дело», «Копчение рыбы и мяса», «Лепка пельменей».

В первую очередь обучение пройдут воспитанники школы-интерната № 12, затем попробовать себя в новой профессии смогут все учащиеся с пятого по девятый класс Вяземского района.

Как отмечают в правительстве, школа-интернат №12 также успешно реализует проект «Агрошкола», в рамках которого ребят обучают животноводству и выращиванию овощей и плодовых деревьев.