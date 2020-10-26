Скоростной интернет стал доступен жителям села Большие Санники в Ульчском районе Фото: Правительство Хабаровского края

Несмотря на то, что интернет-связь была в Больших Санниках и ранее - ее доступность оставляла желать лучшего. Подключение было возможно лишь через спутниковые каналы, что делало выход в сеть неподъемно дорогим для местных жителей и бюджетных организаций.

Сначала волоконно-оптическая линия была проложена к объектам социальной инфраструктуры, вследствие чего интернет в Больших Санниках стал доступнее. А после обращения местных жителей в правительство региона была достигнута договоренность с «Ростелекомом» о подведении кабелей ко всем домам. Пять километров оптоволокна специалисты компании проложили за месяц, и вот, накануне Михаил Дегтярев лично проверил качество работы, приняв участие в тестовой видеоконференции.

- Значимость подключения к интернету для нашего края - края огромных расстояний и непростых транспортных схем - трудно переоценить. В дни празднования 82-й годовщины со дня образования Хабаровского края подключение ко всемирной паутине - отличный подарок, - отметил врио губернатора.

В Больших Санниках, где численность населения не превышает 400 человек, можно пользоваться скоростным интернетом, смотреть интерактивное телевидение, а дети смогут осваивать обучающие платформы.