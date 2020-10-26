Хабаровчане с инвалидностью участвуют в специальных рейдах, во время которых выявляют труднопроходимые места и опасные лестницы

В Хабаровске пандусы и спуски строят по пожеланиям маломобильных горожан Фото: Администрация Хабаровска

С учетом их рекомендаций в краевой столице ежегодно строятся пандусы, модернизируются пешеходные переходы, закупается оборудование для социально-культурных учреждений. К примеру, только в этом году из городской казны на создание безбарьерной среды было выделено более восьми миллионов рублей. На эти деньги провели устройство подходов к пешеходным переходам по улицам Суворова, 2 Б, а также Большая-Демьяна Бедного. Также отремонтировали тротуар и обустроили пандус на остановке «Знаменщикова», а на перекрестке Серышева-Запарина появился новый плавный спуск. В районе остановки «Пассажирское депо» по улице Воронежской отремонтировали и оснастили пандусом лестницу, новый пандус появился и на площади Блюхера. И это лишь малая часть того, что было сделано в 2020 году, и что делается прямо сейчас.

- Каждый год перечень работ по муниципальной программе «Доступная среда» составляется с учетом пожеланий представителей маломобильных групп горожан, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - К примеру, пандус на пересечении улиц Гамарника и Слободской появился именно после обращений от людей с ограниченными физическими возможностями. Спуск для маломобильных граждан возвели с учетом всех необходимых требований, сейчас им успешно пользуются люди, особенно много благодарностей слышим от мам с колясками.

Городские власти проводят специальные рейды, в которых участвуют маломобильные горожане. Вместе во всех районах города они проверяют доступность улично-дорожной сети, социальных учреждений, торговых точек и предприятий общепита. В ближайшее время три таких рейда пройдут в Центральном, Краснофлотском и Индустриальном районах.