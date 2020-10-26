Житель ЕАО признан виновным в изнасиловании и убийстве Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти год назад, 29 октября, в селе Амурзет обнаружили страшную находку - в карьере, присыпанное землей и мусором, лежало тело женщины со следами насильственной смерти. В результате тщательно спланированной работы следователей и оперативников была установлена личность подозреваемого - им оказался 22-летний мужчина. Далее следователи установили детали произошедшего.

- Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 24 октября 2019 года в частном доме села Амурзет совершил сексуальное насилие в отношении знакомой женщины, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Опасаясь ответственности, он задушил потерпевшую, тело перенес в карьер и присыпал его мусором.

Расследование длилось год, в результате суд признал мужчину виновным по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство». За свои злодеяния молодой человек проведет в колонии строгого режима долгих 20 лет.