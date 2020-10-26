Михаил Дегтярев подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Приоритет в рамках этого документа отдадут сфере молодежных проектов. Со слов врио губернатора края, обновленное соглашение добавляет направления взаимодействия, позволяет развернуть сотрудничество в сфере создания комфортных условий для жизни, развития городской среды, туристического потенциала нашего края.

В рамках соглашения будут внедрять стандарты, разработанные АСИ для преодоления административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства, в том числе - социального. Другие направления сотрудничества – это социальные проекты по развитию системы детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования и досуга детей и подростков, дошкольного образования, социальной защиты и государственно-частного партнерства в социальной сфере.

Также коснулись вопросов продвижения инициатив по непрерывному образованию взрослых, профессиональному образованию, внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.