В Комсомольске простятся с «Отличником народного просвещения» Ниной Ивановной Курточкиной Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске -на- Амуре простятся с «Отличником народного просвещения» Ниной Ивановной Курточкиной. Она скончалась на 72-м году жизни в минувшую субботу, 24 октября. Более 40 лет Нина Ивановна трудилась в системе образования Комсомольска-на-Амуре. Из них 16 лет возглавляла школу №33.

- Она останется в памяти как ответственный руководитель, отличный учитель, человек с активной жизненной позицией, оптимист по характеру, любящая мама и бабушка, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Соболезнования родным и близким Нины Ивановны принесли мэр Города юности Александр Жорник, председатель гордумы Владимир Гинзбург, депутаты гордумы, сотрудники управления образования администрации города.

Прощание с Курточкиной Ниной Ивановной состоится 27 октября в 12:00 в ритуальном зале, адрес: улица Культурная, 5/2.