В Хабаровском университете экономики и права новый ректор Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском университете экономики и права новый ректор. Пост принял Максим Боев. О его назначении сообщил сегодня исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он также представил нового ректора профессорско-преподавательскому составу вуза.

- Максим Боев приступит к своим обязанностям с 27 октября. До назначения он работал проректором по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева». Ему 43 года, он кандидат исторических наук, доцент, юрист, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним также, что 26 октября заканчивается срок исполнения обязанностей ректора Хабаровского государственного университета экономики и права Анны Жебо. Она работала в качестве проректора с июня 2019 года, а затем исполняла обязанности ректора вуза. Перед новым руководителем университета поставили задачу сохранить традиции вуза и разработать программу его развития.