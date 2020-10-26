На выплаты пострадавшим от паводка в Хабаровском крае выделили 890 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

На выплаты пострадавшим от паводка в Хабаровском крае выделили 890 тысяч рублей дополнительно из краевого бюджета. Речь идет о финансовой поддержке тех, кого водная стихия застала врасплох в 2019 году. Постановление о распределении трансфертов из краевого бюджета подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.

- Деньги направят Бикинскому району и Комсомольску-на-Амуре, - пояснили в краевом комитете по гражданской защите. – Выплаты предоставят жителям, пострадавшим от паводка, но не имеющим прописку. Эти граждане должны в судебном порядке доказать факт постоянного проживания в населенном пункте, который попал в зону паводка.

Отметим также, что в Бикинском районе через суд свое право на выплаты доказали 65 человек. Им выплатят по 10 тысяч рублей. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат 14 жителей Комсомольска-на-Амуре. Еще двоим комсомольчанам, в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, выплатят по 50 тысяч рублей. На сегодняшний день выплаты произведены в полном объеме.