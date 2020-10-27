Обстановка в Хабаровском крае 27 октября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 27 октября, в Хабаровске без осадков, температура ночью -2 0, днем +7 +9, ветер юго-восточный 4-9 м/с. На юге края без осадков, температура ночью -4 +2, днем +5 +12, ветер юго-восточный 5-10 м/с. В центральных районах без осадков, температура ночью -10 +7, днем +3 +10, ветер западный, северо-западный 5-11 м/с. На севере края без осадков, температура ночью -8 +3, днем 0 +7, ветер северо-западный 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 19 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 15220. Из них вылечившихся 11014, скончавшихся 126. За последние сутки выявили 181 случай заражения. Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.