Хабаровчан приглашают на «Ночь искусств в библиотеке» ФОТО: картина Ирины Меженковой

Хабаровчан приглашают на «Ночь искусств в библиотеке». Культурно-образовательное мероприятие стартует 3 ноября и пройдет в режиме онлайн. Гости события смогут насладиться великолепными живописными работами члена Союза художников России Ирины Валентиновны Меженковой.

- Будет работать выставка работ современного искусства «Творение души», которую представит Елена Александровна Киле - великий мастер, знаток и хранитель нанайской культуры. Любимое занятие - графика и прикладное искусство. Елена Киле - член Союза художников России и член Международной организации изобразительного искусства ЮНЕСКО, - рассказали в Дальневосточной государственной научной библиотеке.

Тема выставки Елены Киле Буквица (славянская азбука). Виртуальная выставка позволит участникам глубоко познакомиться с символикой образов каждой буквы и продемонстрирует то, как можно использовать буквицу в качестве украшения предметов одежды. Желающие смогут посмотреть исторические фотографии на выставках «Аборигены Амура и Охотоморья».