Похититель в Хабаровском крае пытался продать краденые велосипеды, а потом выбрасывал их Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудят мужчину, обвиняемого в хищении велосипедов и покушении на грабеж. По предварительной информации, потерпевшая в два часа ночи услышала шум на лестничной площадке и крики соседки. Она вышла в подъезд и увидела, что на месте нет ее велосипеда. Заявительница выбежала на улицу, начала искать свой транспорт. Она увидела злоумышленника и забрала у него похищенное имущество, незнакомец скрылся.

- Полицейские занялись инцидентом и вскоре выяснили, что к нему причастен 35-летний местный житель. Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские установили причастность фигуранта еще к двум аналогичным преступлениям. Общий ущерб от его действий оценили в 44 тысячи рублей. Сам обвиняемый рассказал, что похищал велосипеды будучи пьяным. Он хотел их продать, чтобы добыть денег на новую порцию спиртного. Когда не находил покупателей, бросал имущество в траве.