Юристы хабаровской мэрии продолжают консультировать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юристы хабаровской мэрии продолжают консультировать местное население. Правда, сейчас на вопросы горожан отвечают только дистанционно. Это вынужденная мера предосторожности в связи угрозой распространения коронавируса.

Как отметили в городском профильном управлении, юридическую помощь оказывают в виде устных консультаций по вопросам, входящим в компетенцию администрации города. Чтобы задать вопросы, пожалуйста, обратитесь по телефонам:

- Центральный район: ежедневно с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, телефон: 41-97-99;

- Краснофлотский район: еженедельно по вторникам и четвергам с 15:00 до 18:00, телефон: 33-13-41;

- Кировский район: еженедельно по понедельникам и средам с 15:00 до 18:00, телефон 41-95-37;

- Железнодорожный район: еженедельно по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00, телефон: 40-88-03;

- Индустриальный район: еженедельно по понедельникам и средам с 10:0 до 13:00, телефон: 40-90-37.