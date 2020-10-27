Руководителя в Хабаровском крае осудят за дачу взятки лесничему Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителя коммерческой фирмы в Хабаровском крае осудят за дачу взятки лесничему. Из материалов дела следует, что обвиняемый, действуя в интересах фирмы, с августа по ноябрь 2018 года передал 50 тысяч рублей лесничему Аванского участкового лесничества. «Вознаграждение» полагалось за отвод и таксацию деляны в лесничестве.

- Как позже установило следствие, деньги взяткодатель переводил частями на расчетный счет лесничего. При этом из обещанных 50 тысяч рублей он перечислил только семь. Оставшуюся часть взятки обвиняемый переводить отказался, потому что лесничий, несмотря на полученную сумму, привлекал компанию к административной ответственности за нарушение правил заготовки древесины, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что за содеянное руководитель компании рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.