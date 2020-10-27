В Хабаровском крае отремонтировали почти 130 дворов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае отремонтировали почти 130 дворов. Работу выполнили в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Например, в Комсомольске-на-Амуре полностью отремонтировали 50 дворов. Деньги на обновление выделили в рамках плана соцразвития центров экономического роста.

- В планах на этот год благоустроить не менее 100 дворов многоквартирных домов более чем в 40 муниципалитетах. Также собираются обновить не меньше шести дворов, на территории которых находятся краевые госучреждения. Общая сумма субсидий, выделенных муниципальным образованиям, превысила 116 миллионов рублей, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Напомним, в Хабаровском крае разработали собственную программу, по которой муниципалитеты получают деньги из краевого бюджета на ремонт дворов. В плане на 2020 год - 118 объектов, по 99 из них работы уже завершены.