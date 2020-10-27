В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском новый руководитель Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В зоосаде «Приамурский» под Хабаровском новый руководитель. Исполнять обязанности директора будет Алексей Туркалов. Об этом сообщили в краевом министерстве культуры.

Для справки: Алексею Олеговичу Туркалову 61 год. Он родился в городе Гатчина Ленинградской области. В сфере культуры с 1992 года. Начинал работать в Приморском краевом драматическом театре имени Максима Горького. Работал заместителем генерального директора Международного кинофестиваля стран АТР во Владивостоке «Меридианы Тихого».

С 2005 по 2013 год он возглавлял Владивостокский государственный цирк, с 2014 по 2018 год руководил Хабаровским краевым театром драмы, с 2018 по 2019 год - Российским государственным академическим театром драмы имени Федора Волкова.

Алексей Олегович инициировал создание масштабного проекта об истории Дальнего Востока и подвигах его исследователей, содействовал организации экспериментальной режиссерской лаборатории «Современная драматургия в прочтении и реализации молодых режиссеров».