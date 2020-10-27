В Хабаровск привезли современное оборудование для развития детского хоккея ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

В Хабаровск привезли современное оборудование для развития детского хоккея. Работу выполнили в рамках проекта «Спорт - норма жизни». Краевой центр развития хоккея «Амур» получил дорогостоящий комбайн для заливки льда. Ранее в регион привезли уникальные интерактивные тренажеры. Они нужны для отработки приема и передачи шайбы, улучшения техники и развития периферийного зрения.

- Кроме того, доставили профессиональные хоккейные ворота с интерактивными мишенями и датчиками попадания. В планах привезти беговую ледовую дорожку. Полученное оборудование уже используют в работе с целью повысить профессиональную подготовку юных спортсменов, - рассказал директор Хабаровского краевого центра развития хоккея «Амур» Станислав Кисляченко.

В рамках проекта «Спорт - норма жизни» спортивные комплексы «Юность» и «Заря» получили новые футбольные поля, также началось строительство крытого футбольного манежа в Хабаровске.