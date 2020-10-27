Скончался почетный гражданин Еврейской автономной области Фото: Артем КИЛЬКИН

Скончался почетный гражданин Еврейской Автономной области. Виллий Израйлович Арнаполин был сыном первостроителей Биробиджана, первым ребенком, родившийся в городе. Он посвятил малой родине всю жизнь и трудовую биографию, оставил в буквальном смысле заметный след на этой земле.

- Вилий Израйлович участвовал в строительстве нескольких школ и детских садов, Центра детского творчества, детского санатория «Кульдур», Дворца бракосочетаний. На его счету и другие объекты промышленного, социального и гражданского назначения, а также здание областной филармонии, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Виллий Израйлович имел принципиальную жизненную позицию, был источником оптимизма и доброжелательным и надежным человеком. В памяти людей о нем останутся только светлые воспоминания. Родным и близким выражают искренние соболезнования.